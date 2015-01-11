В Магнитогорске после взрыва в жилом доме возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Магнитогорске.

Сообщается, что дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«На месте работает следственно-оперативная группа, в которую входят следователи и криминалисты аппарата регионального следственного управления, а также сотрудники правоохранительных органов», – уточнили в СКР.

Напомним, в результате взрыва газа в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения, ребенок 2018 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице.

https://dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-posle-vzryva-v-zhilom-dome-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo_125184.html