Информация о работе различных служб, учреждений и организаций на период ввода режима повышенной готовности в Озерском городском округе

Порядок въезда в г. Озерск и выезда

Не вводятся ограничения на въезд в Озерск и выезд для тех жителей Озерского городского округа, кто имеет постоянные пропуска. Передвижение допускается в любое время суток.

Вводятся ограничения на въезд в город командированных лиц, не имеющих постоянного пропуска для пребывания в городе. Что касается граждан, которые работают в Озерске, но проживают за пределами города, то решение о привлечении их к работе принимает наниматель. Ограничения для работы на предприятиях непрерывного цикла не вводятся, их сотрудники могут въезжать в город для выполнения производственных задач.

Информацию о въезде в Озерск родственников из других городов будет дана дополнительно режимным отделом ФГУП «ПО «Маяк».

Автобусные маршруты

Рейсы в Челябинск будут производиться по следующему времени отправления: 06:00, 09:00, 15:00 (понедельник- пятница), 09:00 и 15:00 (суббота, воскресенье).

Из Челябинска - 09:30, 15:30, 18:30 (понедельник- пятница), 15:30, 18:30 (суббота, воскресенье).

Рейсы Екатеринбург-Озерск и Озерск-Екатеринбург осуществляются по обычному графику.

Внутримуниципальные маршруты (в том числе, до поселков Метлино и Новогорный) продолжают работать в полном объеме и по обычному графику.

Все транспортные компании проводят регулярную санитарную обработку салонов своих автобусов.

Органы местного самоуправления

Πpием oбpaщeний от гpaждaн и юридических лиц будет осуществляться:

- в фopмe элeктpoннoгo дoкyмeнтa чepeз Интepнeт-приемную (в paздeлe «Oбpaщeния» нa oфициaльнoм caйтe: ozerskadm.ru);

- нa бyмaжнoм нocитeлe, тoлькo c иcпoльзoвaниeм пoчтoвoй cвязи, либo чepeз cтaциoнapный ящик, ycтaнoвлeнный в фойе здaния aдминиcтpaции пo aдpecy: г. Озерск, пр. Ленина, д. 30-а.

Πoчтoвyю кoppecпoндeнцию следует нaпpaвлять пo aдpecy: 456784, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина д. 30-а. Узнать входящий номер оставленного обращения можно по телефонам: 2-67-81 (физические лица), 2-69-76 (юридические лица).

Собрание депутатов: +7 922 742 76 50 (председатель Собрания депутатов); 2-94-49 (начальник информационно-аналитического отдела; +7 932 308 10 02 (начальник отдела документационного обеспечения и контроля).

Сфера образования

С 30 марта по 3 апреля приостанавливается образовательная деятельность во всех школах (ни домашних заданий, ни занятий в дистанционном режиме не будет), а также в учреждениях дополнительного образования (ДТДиМ, СЮТ, ДЭБЦ, ДЮСШ, Детская художественная школа, детские музыкальные школы).

Дошкольные образовательные учреждения Озерского городского округа с 30 марта по 3 апреля организуют дежурные группы для тех детей, оба родителя которых будут работать в этот период. Режим работы дежурных групп и порядок поступления детей родителям разъясняют в детских садах на местах. Готовые бланки заявлений предоставлены родителям воспитателями каждой группы конкретного ДОУ.

Телефоны «горячей линии»:

Управление образования администрации Озерского городского округа:

2-81-69 – Горбунова Любовь Владимировна, начальник управления образования администрации округа;

7-24-56 – Втехина Оксана Викторовна, заместитель начальника;

4-19-94 – Теплыгина Анна Борисовна, начальник отдела общего и дополнительного образования.

Министерство образования и науки Челябинской области: +7(351) 263-63-65.

Социальная сфера:

Прием граждан специалистами будет осуществляться по предварительной записи. Консультации о порядке и условиях получения мер социальной поддержки можно получить по телефонам ежедневно с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30.

Телефоны для контактов: приемная: 5-66-84; по вопросам пособий на детей: 9-18-62; по субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг: 2-81-00; по компенсации за капитальный ремонт, жилищно-коммунальных услуг; ежемесячным денежным выплатам: 5-66-31.

Подать заявление на получение государственных услуг в сфере социальной защиты населения можно на Портал государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru, https://gosuslugi74.ru

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Озерске работают телефоны по вопросам оказания различных видов помощи для одиноких граждан в возрасте 60 лет и старше: они могут оставить заявки на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, оплате жилищно-коммунальных услуг. Заявки принимаются ежедневно, с 08:30 до 16:00 часов по телефонам 9-04-26, 5-56-45.

Работа по выполнению заявок будет организована сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения с привлечением волонтерских и добровольческих организаций. Данная услуга предоставляется гражданам бесплатно.

В нерабочее время, с 16:00 до 8:30 работает единый областной телефон «горячей линии»: 8-919-304-63-00.

ЗАГС

ЗАГС Озерского городского округа полностью отменяет выездные мероприятия по государственной регистрации брака и ограничивает проведение торжественной регистрации брака.

Телефон: 2-31-71, 2-46-49.

Многофункциональный центр

С 30 марта по 3 апреля, включительно, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не работает. С 4 апреля в МФЦ будет производиться запись по телефону: 2-01-10 или через сайт областного МФЦ.

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Телефон секретаря: 2-51-46.

Сфера культуры и досуга

Приостанавливается деятельность независимо от формы собственности, предприятий общепита, то есть всех без исключения баров, ресторанов, кофеен, ночных клубов, иных аналогичных объектов на территории нашего округа, театров, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых учреждений.

Запрещено проведение любых досуговых массовых мероприятий.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42460/