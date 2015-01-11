Россия полностью закрывает границы с 30 марта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.

В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (…) с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», – говорится в документе.

Напомним, Челябинская область граничит с Казахстаном, имеет три автомобильно-пешеходных пунктах пропуска («Бугристое», «Мариинка», «Николаевка»).

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает гражданам, прибывшим на территорию РФ из-за рубежа, о необходимости незамедлительно сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на «горячую линию» по телефону 8 (351) 240-15-16. За последние сутки зарегистрировалось 232 южноуральца. Проводится изоляция всех лиц, прибывающих на территорию РФ, продолжительностью 14 дней со дня их прибытия. Изоляция осуществляется в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности изоляция организовывается в условиях обсерватора.+

С 28 марта по 5 апреля в стране объявлены выходные дни, в которые необходимо соблюдать режим изоляции. Для максимального снижения риска инфицирования необходимо оставаться дома. При этом следует регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений общественного пользования.

Все пенсионеры могут попросить о помощи в покупке продуктов и лекарств.

По состоянию на 28 марта в регионе зарегистрировано девять случаев COVID-19, 18 случаев ожидают подтверждения.

https://dostup1.ru/society/Rossiya-polnostyu-zakryvaet-granitsy-s-30-marta_125235.html