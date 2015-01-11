Чтобы дети не заболели COVID-19. Роспотребнадзор выпустил памятку для родителей

Срочное распоряжение выпустил накануне московский Роспотребнадзор. В выходные в столице держалась довольно теплая погода, на улицы вышли сотни родителей с малышами.

Несмотря на введение режима всеобщего карантина, многие жители России не прислушались к специалистам и продолжали вести активный образ жизни, встречаясь со знакомыми и направляясь в гости к родственникам.

В Роспотрбенадзоре напомнили, что на период ограничительных мероприятий, запрещены контакты между детьми на игровых площадках и во дворах. Малышей рекомендуют оставлять дома, регулярно проветривая помещения.

“Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.”, — опубликовали рекомендации в Роспотребнадзоре.

Если же выйти из дома с ребенком просто необходимо, эксперты советуют носить всем членам семьи маски, мыть руки и не прикасаться к чужим вещам.

“Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания”.

Напомним, особое внимание детям посоветовали уделить после сообщений о смерти младенца в США. Ребенок до 1 года скончался от коронавирусной инфекции. До этого случая, гибели малышей от COVID-19 зафиксировано не было.

https://www.cheltv.ru/chtoby-deti-ne-zaboleli-covid-19/