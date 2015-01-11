Соцработники и волонтеры помогают пожилым жителям Озерска

В округе оказывают помощь гражданам старше 65 лет, соблюдающим меры по профилактике короновирусной инфекции и принявших решение о проживании в режиме самоизоляции.

Ежедневно пожилые озерчане оставляют сотрудникам комплексного центра социального обслуживания населения заявки на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, оплате жилищно-коммунальных услуг.

-За минувшие выходные и первую половину дня понедельника в комплексный центр поступило более 60 заявок. Когда заявка принята, социальный работник приходит по адресу, берет список продуктов и лекарств, покупает все необходимое и приносит на дом. Все сотрудники у нас используют маски и одноразовые перчатки, которые меняют, приходя в дом к пожилому человеку. Жители встречают соцработников очень доброжелательно. К работе по доставке продуктов подключились молодые люди – волонтеры, студенты ОТИ МИФИ. Подчеркну, услуга по доставке бесплатна. Чтобы исключить случаи мошенничества, оператор называет позвонившему фамилию и имя сотрудника или волонтера, при встрече с пожилым человеком они показывают удостоверения или документ, подтверждающий личность, - пояснила начальник управления социальной защиты администрации Лилия Солодовникова.

Инициативу оказания помощи пожилым людям и поддержки соцработников в это непростое время проявил Объединенный совет учащихся ОТИ НИЯУ МИФИ (председатель Николай Елисеев). Пока соцзащите готовы помогать 18 студентов, возможно, к ним присоединятся другие добровольцы. За выходные, по словам руководителя волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИ Ивана Мирошкина, студентами было выполнено 8 заявок, волонтеры также выезжали в Новогорный к жителю 1934 года рождения.

- Просят привезти примерно одни и те же продукты: хлеб, молоко, яйца, крупы. Все, кому привозим необходимое, от души благодарят. Лишний раз этот человек не пойдёт в магазин и не будет контактировать с другими людьми, - рассказывает волонтер, студент ОТИ НИЯУ МИФИ Антон Кудряшов.

Волонтеры прошли теоретическое обучение и имеют сертификат о прохождении курса для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации. Перед выходом на заявку каждый волонтер проходит инструктаж по технике безопасности и функционалу, обязательно измеряет себе температуру, использует медицинские маски и одноразовые перчатки.

Напомним, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Озерском городском округе работает телефон «горячей линии» для одиноких граждан в возрасте старше 65 лет по вопросам оказания различных видов помощи.

Ежедневно с 8:30 до 16:00 часов по телефонам 9-04-26, 5-56-45 граждане старше 65 лет могут оставить заявки на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, оплате жилищно-коммунальных услуг.

Обращаем внимание на то, что прием заявок осуществляется только сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения по телефонам «горячей линии», а доставка продуктов и предметов первой необходимости уже осуществляется с привлечением волонтерских и добровольческих организаций.

Данная услуга предоставляется гражданам бесплатно.

Во внерабочее время с 16:00 до 8:30 работает единый областной телефон "горячей линии" 8-919-304-63-00.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42473/