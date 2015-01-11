В Совфеде прокомментировали штрафы за нарушение карантина

Штраф за нарушение карантина должен быть чувствительным, чтобы граждане понимали, что своими действиями они могут нанести вред не только своему здоровью, но и здоровью окружающих, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Правительство предложило дополнить КоАП новой статьей, предусматривающей санкции за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". За такие правонарушения для граждан предлагается предусмотреть предупреждение или административный штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей. Если же такие нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, предлагается штраф для граждан от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Ограничительные меры вводятся в связи с распространением коронавируса.

"Штраф должен быть чувствительным, чтобы гражданин понимал свою ответственность за нарушение ограничений в период ЧС или эпидемий. Меры, предложенные правительством, обоснованны", - сказал сенатор. Он напомнил, что в первые же выходные некоторые москвичи отправились в парки с семьями, с детьми на прогулку, на шашлыки. И это вместо того, чтобы находиться дома на карантине. "Все это выглядело дико, безответственно", - сказал политик.

По мнению Рязанского, для пенсионеров на первый раз можно ограничиться предупреждением, уточнить, зачем он вышел из дома. "Сумма в одну тысячу рублей будет для таких граждан достаточно чувствительной", полагает он. "Для нарушивших домашний карантин "вилка" в 1-3 тысячи рублей также будет достаточной", - считает сенатор.

Если же гражданин в нарушение установленных правил покинул лечебное учреждение, подвергнув опасности жизнь и здоровье других людей, "сумма штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей вполне оправданна", заключил Рязанский.

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https://ria.ru/20200330/1569353636.html