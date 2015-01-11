В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса..

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса, и проработать возможность введения аналогичных норм.

На данный момент режим самоизоляции введен в следующих регионах:

1 Москва,

2 Московская область,

3 Санкт-Петербург,

4 Адыгея,

5 Архангельская область,

6 Белгородская область,

7 Вологодская область,

8 Волгоградская область,

9 Иркутская область,

10 Калининградская область,

11 Курская область,

12 Липецкая область,

13 Марий Эл,

14 Мурманская область,

15 Нижегородская область,

16 Новгородская область,

17 Республика Коми,

18 Рязанская область,

19 Татарстан,

20 Саратовская область,

21 Свердловская область,

22 Ульяновская область,

23 Чечня,

24 Чувашия,

25 Якутия,

26 Ростовская область,

27 Калужская область.

Покидать квартиру разрешается только в следующих случаях:

—необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,

—при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,

—для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),

—для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,

—для выноса мусора,

—для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции – необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.

Президент Владимир Путин назвал такие меры оправданными и призвал россиян отнестись к ним серьезно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, свыше 33 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 1836 заразившихся коронавирусом (1226 из них — в Москве), 66 пациентов вылечились.

https://ria.ru/20200331/1569375432.html