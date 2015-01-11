На Южном Урале для больных коронавирусом подготовят 2 300 коек

В Челябинской области планируют развернуть дополнительно около 2 300 коек для больных коронавирусом пациентов.

Губернатор Алексей Текслер посетил ОКБ № 2 и осмотрел родильное отделение, где развернуты койки для беременных с коронавирусной инфекцией, а также тех, у кого есть подозрения на новую инфекцию. После завершения перепрофилирования ОКБ № 2 будет рассчитана на 400 коек. В родильном доме создано 98 мест и есть возможность увеличения еще на 30 мест.

Глава региона поставил задачу завершить работу в течение ближайших трех дней: «Всего в регионе планируем развернуть дополнительно 16 больниц во многих муниципалитетах, где будет около 2 300 коек, и плюс к этому есть наши инфекционные койки. Мы готовимся к самым непростым сценариям в надежде на то, что у нас этого не случится».

Правительство региона приняло решение увеличить в два раза оклад медицинских сотрудников, которые работают напрямую с коронавирусной инфекцией.

По данным областного Минздрава, в роддоме есть три аппарата ИВЛ и запас индивидуальных средств защиты, министерство в ближайшее время обеспечит еще поступление аппаратов ИВЛ.

В настоящее время выстраивается маршрутизация и разделение потоков. Их предполагается три: граждане с подтвержденной инфекцией; прибывшие из стран, где зафиксирована эпидемия и контактные больные. Этажность позволяет развести потоки. Также здесь есть и реанимационные палаты. В диагностическом корпусе палаты перестраиваются под блоки изолятора. Здесь будет создано 248 мест.

На сегодняшний день среди больных коронавирусом в Челябинской области нет беременных и детей.

Напомним, в регионе новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждено заражение 14-ти человек: кроме челябинцев, по одному больной проживает в Кизильском районе, Златоусте, Миассе и Магнитогорске.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-dlya-bolnyh-koronavirusom-podgotovyat-2-300-koek_125281.html