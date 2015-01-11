Охотничий биатлон. Новый вид спорта в Озёрске? Или возрождение традиций?

Мы давно планировали рассказать нашим читателям про необычный, но развивающийся в нашем городе вид спорта. Про охотничий биатлон!

До всей этой истории с коронавирусом в области успело пройти несколько соревнований, где наши спортсмены показали хорошие результаты.

29 февраля 2020 на базе стрельбища (трасса М5, поселок Саргазы) состоялись XII лично-командные областные соревнования "Облохотрыболовсоюза" по охотничьему биатлону. В соревнованиях приняло участие 103 охотника-спортсмена. В программе бег на лыжах без палок и стрельба пулей из личного охотничьего гладкоствольного оружия по мишени кабана с дистанции 50м. В соревнованиях в категории до 60 лет принимала участие команда Озерских охотников в составе: Бочкарев Сергей (номер 102), Кирсанов Дмитрий (номер 103) и Дорохин Василий (номер 104).

В Озерской команде наилучший личный результат достиг Бочкарев Сергей, занявший 22 место.

Также в этот день прошли IV личные соревнованиях «Облохотрыболовсоюза» по охотничьему биатлону с собаками охотничьих пород. В программе бег на лыжах без палок с собакой и стрельба из пневматической винтовки по воздушным шарикам. В этих соревнованиях принял участие Бочкарев Сергей, завоевав 3 место.

7 марта 2020 г на базе стрельбища (трасса М5, поселок Саргазы) состоялись XI лично-командные соревнования "Облохотрыболовсоюза" по охотничьему биатлону среди юных охотников. В программе бег на лыжах без палок и стрельба из пневматической винтовки. В соревнованиях приняло участие 11 команд от структурных подразделений «Облохотрыболовсоюза».

В соревнованиях в категории до 15 лет принимала участие команда Озерских юных охотников в составе: Сатин Алексей (номер 189), ученика 4а класса школы №38 и Горбунова Ксения (номер 190), ученица 4а класса школы №32.

Личные результаты небыли очень высокими,12 и 10 место соответственно, но боевой настрой Сатина Алексея был отмечен организаторами соревнования грамотой «За активное участие и волю к победе»

Учитывая стремление девочек участвовать в соревнования наравне с мальчиками, но желая подбодрить девочек, организаторы организовали дополнительное соревнование среди девочек. В соревнования среди девочек проявила себя Горбунова Ксения, занявшая призовое второе место.

Наши взрослые охотники и, особенно, наши ребята, своим участием в соревнованиях и своими победами призывают последовать их примеру, более массово принимать участие в охотничьем биатлоне. Охотничий биатлон, это больше чем просто спортивное соревнование, это и праздник, для всех участников и зрителей. Озерское общество охотников и рыболовов надеется на приход в их ряды новых охотников, в том числе и юных, и на более активное участие в празднике ОХОТНИЧЬЕГО БИАТЛОНА!