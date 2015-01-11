ГИБДД приостановила прием экзаменов, выдачу и замену водительских прав

В Челябинской области Госавтоинспекция с 1 апреля 2020 года приостановила работу регистрационно-экзаменационных подразделений – принимать экзамены и выдавать права временно не будут.

В сообщении ГИБДД уточняется, что это связано с принятием дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и продлится до особого распоряжения.

«Госавтоинспекцией Челябинской области приостанавливается прием граждан для регистрации транспортных средств, замене и выдаче водительских удостоверений, приему квалификационных экзаменов на право управления автомобилем, выдаче свидетельств о внесении изменений в конструкцию транспортного средства», – уточнили в ведомстве.

Также уточняется, что услугу по прекращению регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации ТС за новым владельцем, можно получить дистанционно – на Едином портале государственных услуг.

Подать заявления по-прежнему можно через сайт госуслуг, но получить нужную услугу можно будет только после ограничительных мер, при этом автовладельцев не будут привлекаться к административной ответственности, заверили в ГИБДД.

https://dostup1.ru/society/GIBDD-priostanovila-priem-ekzamenov-vydachu-i-zamenu-voditelskih-prav_125333.html