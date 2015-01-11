В Челябинской области введут штрафы за нарушение самоизоляции

В Челябинской области рассматривается вопрос о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции – пока полицейские только предупреждают граждан о необходимости оставаться дома.

«К сожалению, далеко не все соблюдают режим самоизоляции и установленные ограничения, о чем говорят многочисленные звонки, эмоциональные комментарии в социальных сетях. Мы не можем подвергать опасности жизни южноуральцев из-за несознательности и необдуманных действий некоторых граждан, поэтому на территории региона введен режим обязательной самоизоляции. Это касается всех муниципалитетов», – пояснил губернатор.

Глава региона напомнил о запрете выходить из дома без крайней необходимости. Разрешается ходить в ближайший продуктовый магазин за продуктами, а также в аптеки. Можно обращаться за неотложной медицинской помощью, ездить на работу, если к работе привлекли официально. В остальных случаях рекомендуется оставаться дома.

«Хочу предупредить, что также будут установлены жесткие меры ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции. Это большие штрафы, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. Отнеситесь к этому со всей серьезностью», – подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, что ограничения на передвижения не распространяются на медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, Роспотребнадзора, МЧС.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vvedut-shtrafy-za-narushenie-samoizolyatsii_125332.html