В Озерском городском округе введен режим обязательной самоизоляции

1 апреля состоялось заседание штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа. В соответствии с распоряжением губернатора Челябинской области, жителям округа запрещено выходить из дома, кроме тех случаев, когда это действительно необходимо, а именно:

-обращение за экстренной медицинской помощью;

-прямая угроза жизни и здоровью;

-следование к месту (от места) работы;

-осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории области, в случае если она не приостановлена в соответствии с распоряжением;

-оказание транспортных услуг;

-услуг доставки;

-следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена распоряжением правительства области;

-выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

-вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.

Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и транспорте, кроме легкового такси

В округе не работают объекты торговли, общественного питания и услуг, которые массово посещают граждане. Также временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и иных подобных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Кроме того, временно приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения браков, усилен дезинфекционный режим на работающих предприятиях.

Уважаемые родители!

Ваши дети на период самоизоляции должны находиться дома! Обеспечение защиты их здоровья и безопасности в ваших руках!

ИНФОРМАЦИЯ для руководителей организаций и предприятий независимо от форм собственности

В связи с введением режима самоизоляции, для отдельных категорий граждан существует необходимость продолжать трудовую деятельность на предприятии или осуществлять иные виды работ, обеспечивающим жизнедеятельность граждан, руководителям организаций и предприятий необходимо выдать своим сотрудникам справки, чтобы службы, контролирующие перемещения по городу, могли сопоставить данные, проверить, действительно ли житель округа идет выполнять свои трудовые обязанности.

Предлагаемая форма справки, которая должна содержать следующую информацию:

- наименование организации, ИНН/ОГРН организации;

- фамилию, имя, отчество гражданина;

- должность гражданина, которую он занимает в данной организации;

- указание сведений в отношении деятельности организации, из числа следующих видов деятельности:

а) непрерывно действующие организации;

б) медицинские и аптечные организации;

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

е) организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;

ж) организации, являющиеся органом власти, органом местного самоуправления;

з) иные организации, указанные в пункте 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р.

Данный документ подписывается руководителем организации, а также предъявляется с документом, удостоверяющим личность гражданина.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42504/