Повышено внимание к санитарному состоянию транспорта и здоровью водителей

В Озерске проводят обязательную дезинфекцию салонов общественного транспорта, а водители, помимо привычных требований к выходящим на линию сотрудникам, соблюдают правила личной безопасности из-за коронавируса.

Большинство муниципальных маршрутов регулярных перевозок в черте Озерского городского округа обслуживает ИП Таланина И.Я. И по данным этого перевозчика, им выполняются все рекомендации, выданные санитарной службой в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- В своей повседневной работе мы руководствуемся инструкцией МРУ №71 ФМБА РФ: документом определены меры профилактики в отношении водителей, а также регламентируется порядок дезинфекции транспортного средства, - комментирует деятельность своего предприятия в сложившихся условиях Инна Таланина. - Основные моменты: не допускаются к работе водители с проявлениями респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); все сотрудники обеспечены одноразовыми перчатками и дезинфицирующими хлорактивными средствами; перед рабочей сменой и между рейсами (после высадки пассажиров в конечном пункт прибытия) проводится проветривание салона и спецобработка поручней; в конце рабочей смены делается уборка и обеззараживание всех поверхностей пассажирского автобуса.

Помимо этого, повышенные меры безопасности предприняты на пункте медицинского осмотра ИП Таланина И.Я., где проходят предрейсовую проверку все водители данного предприятия и сотрудники сторонних организаций. Проводится текущая дезинфекция в помещениях, руки обрабатываются антисептиком.

ИннаТаланина:

- Ситуация с коронавирусом не застала нас врасплох. Ежегодно, в период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, мы проводим дезинфекцию автобусов, поэтому у нас наработан определенный опыт и имеются средства защиты.

В условиях самоизоляции населения перевозчик выполняет свои обязательства в полном объеме, несмотря на то, что пассажиров стало гораздо меньше: жители пользуются общественным транспортом только для того, чтобы добраться на работу и с работы. И таких - единицы. Большая часть рейсов выполняется "вхолостую" - просто для того, чтобы, по словам Иннны Таланиной, озерчане видели, что жизнь продолжается.

«Маяк» заботится о здоровье своих работников в сегодняшнее непростое время

Источник: Мы с «Маяка» https://vk.com/mayak_ozersk

Герои среди нас: знакомьтесь - работник управления автотранспорта «Маяка» Андрей Обухов. Он - мойщик-уборщик автобусов, который каждый день занимается дезинфекцией служебного транспорта.

В день Андрей с коллегами могут обработать от 15 до 20 автобусов, которые возят атомщиков на промплощадку. Обработка происходит после каждого рейса. Так «Маяк» заботится о здоровье своих работников в сегодняшнее непростое время.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42511/