На Южном Урале открыта единая «горячая линия» для вопросов о коронавирусе

В Челябинской области заработала единая «горячая линия» для вопросов о коронавирусе и режиме самоизоляции.

«Номер хочу озвучить: 8-800-201-41-88. Звонок бесплатный. Операторы колл-центра готовы ответить на все вопросы относительно санитарно-эпидемиологического режима», – сказал глава региона.

Кроме того, на сайте правительства создана обновляющаяся новость с ответами на самые часто задаваемые вопросы по теме режима самоизоляции.

Напомним, со 2 апреля сотрудники полиции будут усиленно проверять тех граждан, которым Роспотребнадзор выдал постановления о самоизоляции: вернувшихся из-за рубежа и тех, кто с ними контактировал. Сотрудники полиции будут проводить проверки не только по месту пребывания, но и на улицах.

Напомним, в Челябинской области число зараженных коронавирусом нового типа достигло 21 человека, условно подтвержденных диагнозов – семь.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-otkryta-edinaya-goryachaya-liniya-dlya-voprosov-o-koronaviruse_125374.html