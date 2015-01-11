Текслер обратился к южноуральцам из-за продления антикоронавирусных выходных

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона в связи с продлением антикоронавирусных выходных до 30 апреля, пообещав помощь наименее защищенным слоям населения и тем, кто остался без гарантированного дохода.

«Друзья, это трудное время, но я хочу чтобы Вы были уверены, мы пройдем эту ситуацию вместе, рука об руку. Мы поддержим наших бабушек и дедушек, поддержим мам, которые самостоятельно воспитывают детей, поддержим тех, кто в силу обстоятельств оказался в непростой жизненной ситуации – без работы, без гарантированного дохода. Мы справимся с коронавирусом, а затем и с его последствиями», – сказал, в частности, Текслер.

Он подчеркнул, что срок нерабочих выходных в регионе может быть сокращен, но это зависит от сознательности и дисциплинированности южноуральцев. «Это зависит только от нас с Вами (…) Призываю всех продолжать соблюдать режим самоизоляции, заботиться об окружающих, проявлять лучшие человеческие качества», – добавил губернатор.

https://dostup1.ru/society/Texler-obratilsya-k-yuzhnouraltsam-iz-za-prodleniya-antikoronavirusnyh-vyhodnyh_125400.html