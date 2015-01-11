Сотрудники полиции и здравоохранения проверяют соблюдение санитарных норм торговых точек во время режима самоизоляции

В связи с эпидемиологической ситуацией, а также в рамках акции «Ваш участковый», проводимой в Челябинской области с 30 марта, участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками здравоохранения и Администрацией города проводят мероприятия по проверке торговых точек, предприятий и организаций по соблюдению санитарных норм и выполнению распоряжения Губернатора Челябинской области о введении режима обязательной самоизоляции в Челябинской области.

Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск проводят с гражданами профилактические беседы о соблюдении режима самоизоляции, призывают жителей города оставаться дома, воздержаться от прогулок и встреч с друзьями, поездок на природу. Совместно с сотрудниками ФПС № 1 МЧС России и работниками Муниципального учреждения "Поисково-спасательной службы» полицейские ежедневно по громкой связи обращаются к жителям Озерского городского округа соблюдать меры предосторожности и режима самоизоляции.

Ваше здоровье и здоровье окружающих в ваших руках! Присоединяйтесь к акции #Будьответственнымостаньсядома. Покажите своим примером как можно с пользой проводить время в режиме самоизоляции.