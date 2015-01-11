Информация по коронавирусу на 4 апреля

Подтвержденных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на территории Озерского городского округа не выявлено. Из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» пришли результаты анализов двух жителей Озерска, у которых было подозрение на коронавирус. Оба результата отрицательные, наличие коронавирусной инфекции не подтвердилось.

Напомним, президент России объявил нерабочий режим в России до 30 апреля. В Челябинской области режим самоизоляции будет продлен по 19 апреля включительно до особого распоряжения. Самоизоляция предполагает нахождение дома. Запрещается покидать дома и квартиры за исключением выходов на работу, в ближайшие магазины и аптеки. Кроме того, разрешается гулять с животными на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

В округе не работают объекты торговли, общественного питания и услуг. Также приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и иных подобных мероприятий, оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Следует напомнить, что В Кодекс РФ об административных правонарушениях были внесены изменения. Статья 20.6.1 звучит так: “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Статья вводит ответственность за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который действует в регионе. Предусмотрено предупреждение или следующие наказания:

– для физических лиц штраф от 1 до 30 тыс. рублей,

– для должностных лиц штраф от 10 до 50 тыс. рублей,

– для ИП без образования юрлица штраф от 30 до 50 тыс. рублей,

– для юридических лиц штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Продолжается приём информации от лиц, вернувшихся из зарубежных стран, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) на круглосуточный телефон 002.

От пожилых граждан принимаются заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств по телефонам: 9-04-26, 5-56-45. Бесплатные услуги по доставке оказывают специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения и волонтеры.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42519/