Штормовой ветер ожидается в Челябинской области

Ночью и днем 7 апреля в Челябинской области прогнозируется усиление ветра до 20-25 м/с – в отдельных районах ожидается сильный снег, отложение мокрого снега на провода, на дорогах сильная гололедица.

Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в восточных, юго-восточных районах до умеренного. Ночные температуры составят минус 1-6 градусов. При прояснении похолодает до минус 11. Днем ожидается от минус двух до плюс трех градусов

https://dostup1.ru/society/Shtormovoy-veter-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_125487.html