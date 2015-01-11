Дрожь земли. Серия землетрясений произошла на Урале

Сейсмическая активность нарастает на Урале. В апреле в Челябинской области, а также в соседних регионах зафиксировали сразу несколько подземных толчков.

Данные мониторинга опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных.

Самые мощные подземные толчки 2 апреля аппаратура зарегистрировала в Курганской области. Магнитуда землетрясения между деревнями Альменево и Половинное составила 3,9.

В этот же день трясло окрестности Магнитогорска. Магнитуда подземных толчков – 2,1.

3 апреля, в Челябинской области сейсмическая активность была зафиксирована у сел Новокаолиновое и Кизильское магнитудой 2,7, а также на границе Южного Урала с Казахстаном, у поселка Варваринка.

4 и 5 апреля землетрясения отметили под Оренбургом и в Республике Башкортостан. В частности, возле поселка Ириклинский произошел толчок с магнитудой 2,1.

Ученые предупреждали о сейсмической активности на Урале после землетрясения под Катав-Ивановском, которое произошло в сентябре 2018 года. Более того, они выделили достаточно обширную зону на Урале, где возможны землетрясения. Подземные толчки, которые были зафиксированы с начала апреля, были слабыми. Они не представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а также не оказывают негативного влияния на инфраструктуру.

https://www.cheltv.ru/drozh-zemli/