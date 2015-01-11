Путин рассказал о новых выплатах для врачей и семей с детьми

Президент России сегодня, 8 апреля, провел селекторное совещание с руководителями регионов. Перед его началом он выступил с обращением, в котором рассказал о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Несмотря на напряженную ситуацию, продолжают предприниматься шаги для противодействия инфекции. Так, Россия находится в числе трех стран лидеров по количеству проведенных тестов на коронавирус, всего их сделано уже более 800 тыс. Причем теперь их проводить смогут и часные лаборатории. Такое решение было принято правительством.

Как отметил Владимир Путин, безусловной приоритет – поддержка медицинских организаций. Более 34 млрд выделено на развертывание коек, еще 13 млрд – на необходимую технику.

Предусмотрены и 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам, медсестрам. Кроме того, глава государства предложил на ближайшие 3 месяца с апреля ввести дополнительные выплаты для тех медиков, кто непосредственно сталкивается с коронавирусом. Для врачей это 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров, медсестер – 50 тыс., для младшего персонаа – 25 тыс. рублей. Для врачей скорой также предоставят 50 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и водителей экипажей – 25 тыс.

Владимир Путин подчеркнул, что при этом нельзя останавливать экономику, перекрывать транспортные потоки, закрывать все предприятия без исключений, невзирая на реальную обстановку. Нужно сделать так, чтобы предприятия постепенно возвращались в нормальный график работы, соблюдая все необходимые санитарные требования.

Для экстренной помощи малому и среднему бизнесу, компаниям этой отрасли предложено предоставить отсрочку на полгода по выплатам страховых взносов. При этом отсрочки по налогам будут реструктуризованы, чтобы затем не было необходимости их выплачивать в один момент.

Кроме того, Президент подтвердил, что выплаты для семей с детьми до 3 лет (по 5 тыс. рублей) – они начнутся уже в апреле – а для детей от 3 до 7 лет – они начнутся в июне. При этом для тех, кто временно признан безработным, для получения пособий не учитывать доход за прошлый год. Кроме того, для тех, кто остался без работы, будут выплачивать еще по 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Также Владимир Путин предложил автоматически продлевать паспорта и водительские права. Для этого будет разработан специальный механизм.

Добавим, по последним данным, COVID-19 был обнаружен у более 8,6 тыс. жителей России, 1175 из них – за последние сутки. Две трети заболевших – в Москве. В Челябинской области диагноз был подтвержден в общей сложности у 32 человек, за последние сутки ни одного случая не зафиксировано. В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.

https://www.cheltv.ru/putin-rasskazal-o-novyh-vyplatah/