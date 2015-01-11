10 апреля состоится онлайн-диалог «Час с министром образования и науки Челябинской области»

10 апреля в 13:00 состоится онлайн-диалог "Час с министром образования и науки Челябинской области" в 13-00

Как не сойти с ума, объясняя ребенку новую тему из школьной программы? Что делать, если дома нет компьютера или Интернета? В каком формате пройдут ОГЭ и ЕГЭ? Закончится ли учебный год досрочно? Или его наоборот продлят до лета? На эти и другие вопросы родителей южноуральских школьников ответит министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

В его адрес поступило несколько десятков вопросов. В том числе от студентов, учителей и педагогов. Помимо тем, связанных с организацией дистанционного обучения в школах, южноуральцев волнует, как будет выстроена сдача ГОСов и защита дипломов, каким образом будут осуществлены приемные кампании в вузы, отразится ли дистанционное обучение на зарплате учителей и многое другое.

Подключиться к диалогу может каждый. Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сайт 1obl.tv.

Ссылка для подключения - https://1obl.tv/live/press-konferentsii/chas-s-regionalnym-ministrom-aleksandr-kuznetsov-otvecha-10-04-20et-n/ Начало 10 апреля в 13:00.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42588/