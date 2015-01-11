4 тысячи за кг. На Южном Урале взлетели цены на имбирь, лимон и чеснок

Имбирь по 4 тысячи за килограмм. Лимон – по 500 рублей и чеснок по 300. Южноуральцы пожаловались в антимонопольную службу на подорожание “народных” противовирусных средств.

Снимками из магазинов делятся в соцсетях, в обсуждении участвуют сотни пользователей. При этом в УФАС отмечают, дисбаланс цен действительно наблюдается. Однако нарушений законодательства нет, так как далеко не во всех магазинах стоимость выросла.

«Практически на 90% продукция, в том числе имбирь, поступает из-за рубежа. Основные поставщики – это Китай и другие азиатские страны. При этом мы все с вами знаем, что Китай был закрыт на карантин. Предложение поставщиков, естественно, было снижено. В торговых сетях наблюдали повышенный ажиотажный спрос среди покупателей. И всё это привело к некоему повышению цен», – сообщила Пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

В случае неоправданного завышения стоимости товара, южноуральцы могут обращаться в Челябинское управление антимонопольной службы через интернет

https://www.cheltv.ru/4-tysyachi-za-kilogramm/