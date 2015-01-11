Аэропорт Челябинска переходит на новый режим работы

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) с 10 апреля переходит на новый режим работы.

Аэропорт будет открыт для полетов ежедневно с 15.10 до 8.20. С 8.20 до 15.10 воздушная гавань работать не будет.

Пассажиров просят с понимаем отнестись к временным ограничениям.

Напомним, губернатор Алексей Текслер заявил, что всех прилетающих в Челябинск из Москвы и Санкт-Петербурга будут тестировать на коронавирус в добровольном порядке.

Получить информацию об изменениях в расписании рейсов можно у авиаперевозчиков или по телефонам справочной службы аэропорта: +7 (351) 778-38-88, +7 (351) 778-37-77.

https://dostup1.ru/society/Aeroport-Chelyabinska-perehodit-na-novyy-rezhim-raboty_125608.html