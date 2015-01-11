Число южноуральцев с коронавирусом выросло до 42

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции – число заболевших выросло до 42.

Условно COVID-19 подтвержден у шести человек (плюс пять за минувшие сутки).

Одиннадцать из подтвержденных выписаны. На госпитализации остается 31 человек: 10 – в Челябинске, шестеро – в Магнитогорске, пятеро – в Кизильском районе, четверо – в Бредах, по двое – в Верхнеуральске и Аше, по одному – в Златоусте и Аше.

Южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

За последние сутки в Челябинской области на COVID-19 проведено 1 260 тестов, всего обследовано 19 078 человек.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

https://dostup1.ru/medicine/Chislo-yuzhnouraltsev-s-koronavirusom-vyroslo-do-42_125620.html