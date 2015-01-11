В День космонавтики челябинский губернатор напомнил о вкладе региона в освоение космоса

Сегодня, 12 апреля, отмечается Всемирный день авиации и космонавтики – памятная дата посвящена первому полету человека в космос.

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин (позывной первого космонавта в истории человечества был «Кедр») на космическом кораблей «Восток» впервые в мире выполнил орбитальный полет вокруг Земли, который продолжался 108 минут.

В Советской России праздник – День космонавтики – был учрежден уже в 1962 году на основании Указа Президиума ВС СССР от 9 апреля, в 1968 году данный праздник получил международный статус, это произошло на конференции Международной авиационной федерации. С 2011 года праздник носит еще одно название – Международный день полета человека в космос, соавторами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 7 апреля 2011 года, стали 60 стран мира.

Сегодня, 12 апреля 2020 года, южноуральцев с Днем космонавтики поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отметив, что «праздник по праву является символом интеллектуальной и научной мощи нашей страны, которая первой в мире вышла в космос и открыла новую эпоху в постижении вселенной».

«Наш регион внес весомый вклад в освоение космоса. Эта тема была близка многим южноуральским ученым, над ней работали целые институты, а ведущие предприятия успешно создавали и осваивали новые технологии материалов, современные системы связи, детали и узлы космических ракет», – говорится в поздравлении.

К его словам присоединился глава Магнитогорска Сергей Бердников, который напомнил о вкладе Магнитки в открытие нового этапа космической эры. «Магнитогорский металл поставляли на строительство космодрома Байконур. Мы гордимся заслугами нашего земляка Павла Поповича – летчика-космонавта, почетного жителя города и дважды Героя Советского Союза. Этот день напоминает всем нам, что иногда нужно мечтать о, казалось бы, невозможном и идти к своей цели», – сказал, в частности, Бердников.

https://dostup1.ru/society/V-Den-kosmonavtiki-chelyabinskiy-gubernator-napomnil-o-vklade-regiona-v-osvoenie-kosmosa_125630.html