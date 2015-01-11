Два южноуральца заплатят по 15 тыс. за нарушение режима самоизоляции

Полицейскими Кусы и Кыштыма задержаны мужчины, нарушившие режим самоизоляции, – каждый оштрафован на 15 тыс. рублей.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, 44-летний житель Кусы находился в общественном месте на удаленном расстоянии от места жительства без уважительной причины. В Кыштыме 65-летний мужчина также нарушил режим самоизоляции, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В связи с действующим на территории Челябинской области режимом повышенной готовности и обязательной самоизоляции на граждан составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В отношении кыштымца также составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения). Материалы направлены в суд, который назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей каждому», – уточнили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники полиции напоминают об обязательном соблюдении режима самоизоляции и рекомендуют без крайней необходимости не покидать места жительства.

https://dostup1.ru/society/Dva-yuzhnouraltsa-zaplatyat-po-15-tys-za-narushenie-rezhima-samoizolyatsii_125634.html