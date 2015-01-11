Евгений Щербаков потребовал жестко контролировать, как идет уборка улиц

Как отмечают в управлении капитального строительства и благоустройства, с подрядчиков попросят график уборки и будут ежедневно контролировать его выполнение.

Ранее усилить работу по уборке улиц просили и сами жители. В социальных сетях озерчане жаловались на скопления мусора и пыли на обочинах и газонах. Однако подрядные организации ждали, когда приступить к уборке позволит погода. Напомним, сегодня содержанием дорог и тротуаров в Озерске занимаются две частных компании: ООО «Синегорье-Авто» и ООО «Дорстройурал». Глава округа Евгений Щербаков подчеркнул, что контроль за работой подрядчиков будет строгим.

– Необходимо качественно убирать как бытовой мусор с обочин, так и остатки противогололедной смеси с дорог, – отметил Евгений Щербаков.

После личного вмешательства главы округа, подрядчики бросили максимальные силы на уборку проспекта Победы и улицы Советской. В ближайшие дни планируется продолжить уборку улицы Строительной, а также остановочных комплексов на улице Дзержинского, проспекте Карла Маркса и улице Октябрьской. Кроме того, в ближайшее время подрядные организации планируют приступить к ремонту дорожного полотна с использованием холодного асфальта.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42612/