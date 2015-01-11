«Боеприпасы” против коронавируса. На Урал привезли 27 тонн средств защиты

Три миллиона медицинских масок для тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Накануне, самолет с 27-ю тоннами гуманитарного груза приземлился в аэропорту Кольцово. Спецборт прибыл из Китая и доставил, кроме масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и 6 тысяч очков.

Учитывая особый статус груза, все таможенные процедуры проходят в ускоренном порядке.

“Самолет заполнен практически до отказа. Это версия грузового самолета, без пассажирских сидений, вмещает на двух палубах 300 кубометров, 270 мы заполнили”, – рассказывает представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха.

Тому, чтобы медицинские товары были доставлены как можно оперативнее, содействовали десятки человек, в том числе главы двух регионов – Свердловской и Челябинской областей. Чуть ранее правительство России приняло постановление и упростило на время пандемии ввоз гуманитарной помощи из-за рубежа. Дефицитные медицинские товары закупила и привезла Русская медная компания совместно с Фондом святой Екатерины. Маски, перчатки и костюмы передадут врачам, в бюджетные и волонтерские организации Свердловской и Челябинской областей.

“Для примера хочу сказать, что только в одной сороковой больнице, которая находится на острие атаки, требуется 10 тыс. одноразовых масок ежедневно”, – отмечает руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Это первый из четырех бортов, которые доставят на Урал гуманитарный груз. Следующий прибудет уже завтра. В общей сложности привезут свыше 100 тонн медицинских товаров: масок, антисептиков, бесконтактных термометров на сумму около пяти миллионов долларов.

https://www.cheltv.ru/boepripasy-protiv-koronavirusa/