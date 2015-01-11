В Озерске рассказали подробности мошенничества с машиной на 1 млн

Полиция Озерска раскрыла подробности мошенничества, жертвой которого стала местная жительница, которая перевела аферистам 1 млн 19 тыс. рублей.

В полицию обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала, что по рекомендациям знакомых решила по выгодной цене приобрести автомобиль через группу по продажам иномарок в соцсети. Выбрав модель, женщина получила по электронной почте договор, где был указан номер счета для предоплаты в размере 546 тыс. рублей.

Дальше возникли проблемы с таможенным оформлением, за которое нужно было перечислить 473 тыс. рублей. После перевода денег продавец сообщил, что машина отправлена. В указанный срок автомобиль так и не пришел, а продавец перестал выходить на связь. В общей сложности озерчанка перечислила мошенникам более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские призывают южноуральцев быть бдительными и внимательно изучать сайты и торговые площадки, остерегаться слишком выгодных предложений, в случае, если цена явно занижена, интересоваться причинами, и выбирать товары, которые можно купить (получить услугу) недалеко от дома. Если продавец требует предоплату и говорит, что товар находится в другой стране или городе, лучше найти того, кто готов встретиться с вами лично. Если предполагается отправка товара по почте или доставка курьером, всегда договариваться об оплате строго после получения товара.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-rasskazali-podrobnosti-moshennichestva-s-mashinoy-na-1-mln_125689.html