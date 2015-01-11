Информация на 14 апреля: в Озерском городском округе заболевших коронавирусом нет

По информации медиков, на сегодняшний день в округе на домашнем карантине находятся 22 человека. Состояние их здоровья не внушает опасений. Снято с карантина 328 озерчан. Заболевших коронавирусной инфекцией, а также носителей вируса COVID-19 в округе не выявлено.

Напомним, любой житель Озерска, у которого имеются клинические проявления простуды или острой респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, боль в горле, недомогание, головная боль) должен вызвать врача на дом по телефону.

Не нужно:обращаться самостоятельно в подразделения ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России,выходить на улицу, ходить на работу.

По данным на 14 апреля, в дошкольных образовательных учреждениях округа работает 16 дежурных групп, которые посещает 171 ребенок.

В период режима повышенной готовности общеобразовательные организации осуществляют свою деятельность с применением дистанционных технологий.

Уважаемые родители, предлагаем ознакомиться с рекомендациями педагогов по распорядку дня ребенка на дистанционном обучении.

Сохранение ритма жизни. Привыкая к четкому распорядку дня, ребенок растет здоровым. У него хватает сил для физической активности, остается достаточно времени на отдых.

Воспитание семейных ценностей. Распорядок дня должен стать частью общих правил. Родители должны привить интерес к совместным действиям и уважение к семейным традициям.

Формирование практических навыков. Сформированные в детстве привычки помогают рационально использовать время: ребенок многое успевает, хотя никуда и не спешит. При этом он всегда настроен позитивно, так как не нервничает и не суетится.

Приучение к дисциплине. Если соблюдать распорядок дня, ребенок будет знать, что подошло время садиться за уроки или готовиться ко сну, и он сделает все сам, без принуждения взрослых.

Развитие самостоятельности и ответственности. Привыкнув к четкому распорядку, ребенок будет точно знать, что именно и в какое время ему делать. А внимание и одобрение со стороны взрослых будет вдохновлять детей и помогать формировать чувство ответственности.

Умение контролировать стрессовые ситуации. Каждая перемена в жизни ребенка - стресс для его психики. Соблюдение распорядка дня поможет ему быстрее справиться со стрессом и вернуться в привычное русло.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42627/