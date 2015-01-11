Вирусная мифология. В ФАС прокомментировали взлет цен на имбирь, лимон и чеснок

Челябинские антимонопольщики объяснили причины резкого скачка цен на лимоны, чеснок и имбирь. С многочисленными жалобами на подорожание этих продуктов к сотрудниками ведомствами обратились южноуральцы.

Проверка в торговых сетях показала, что стоимость этих товаров действительно выросла в разы. Но в последние дни, заявляют в УФАС наметилась обратная тенденция.

“На имбирь мы уже наблюдаем стабилизацию цен. Они установлены в размере от 400 до 700 рублей. Мы считаем такую цену экономически справедливой, хотя ранее несколько дней или недель назад цены достигали нескольких тысяч рублей”, – отмечает пресс-секретарь УФАС России по Челябинской области Наталья Мартынюк.

Как поясняют в челябинском УФАС, цены подскочили из-за ажиотажа: в соцсетях родился миф о том, что имбирь, лимон и чеснок помогают при коронавирусе.

Помимо этого, из-за закрытия границ значительно сократились поставки. При этом цены на социально значимые продукты: хлеб, крупы, макароны, сахар, по данным ведомства, сильно не изменились.

Уже полтора месяца каждый день сотрудники УФАС мониторят стоимость 24 жизненно важных товаров и пока не уличили торговые сети в незаконном завышении цен. Однако, напоминают, нарушителям антимонопольного законодательства грозят крупные штрафы – до 15 процентов от общей суммы годовой выручки.

https://www.cheltv.ru/tsenovaya-mifologiya-v-fas/