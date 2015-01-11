В Магнитогорске создали роботов для борьбы с COVID-19

НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) разработало роботов для медицинских учреждений – техника, по словам создателей, поможет в борьбе с коронавирусом, обезопасив людей от заражения.

В линейку роботов входят три модификации, предназначенные для диагностики состояния здоровья пациентов, ведения дистанционного контроля и консультирования, помощи пациентам, контроля соблюдения больничного режима, раздачи медикаментов и пищи, дезинфекции воздуха, поддержки и повышения морального состояния путем удаленного общения с близкими и обеспечения учебно-развлекательного контента.

Внедрение робототехники в первую очередь направлено на снижение риска заражения медперсонала за счет сокращения контактов с пациентами, зараженными инфекциями, и снижение нагрузки на сотрудников.

За 10 лет работы на предприятии созданы робототехнические кресла-коляски «Гефест» для перемещения и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями. Производится экзоскелет кисти руки человека, управляемого интерфейсом «Мозг – компьютер», для постинсультной реабилитации.+

Завершена разработка реабилитационного робототехнического комплекса «Ортез» для восстановления двигательных функций конечностей и комплекс экзоскелета кисти для реабилитации детей с ДЦП, которые поступят на апробацию в российские клиники в конце года.

https://dostup1.ru/society/V-Magnitogorske-sozdali-robotov-dlya-borby-s-COVID-19_125709.html