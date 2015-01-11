Почти 70 протоколов составлено на нарушителей самоизоляции за 2 дня на Южном Урале

С 13 апреля 2020 года сотрудники полиции получили полномочия по составлению административных протоколов за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ) – в Челябинской области уже составлен ряд протоколов.

«Полиция получила полномочия по составлению протоколов за нарушение самоизоляции. Нарушители выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Трехгорном и других городах. За первый день составлено 22 протокола, за второй, 14 апреля, – 47. Уже есть соответствующие судебные решения», – сказал, в частности, глава региона в ходе пресс-брифинга 15 апреля.

https://dostup1.ru/society/Pochti-70-protokolov-sostavleno-na-narushiteley-samoizolyatsii-za-2-dnya-na-Yuzhnom-Urale_125735.html