В Челябинской области ввели карантин для приезжающих из Москвы и Петербурга

В Челябинской области приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга обяжут пройти карантин – такое решение принял губернатор Алексей Текслер.

С 17 апреля граждане, прибывающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны находиться в самоизоляции по месту пребывания в течение 14 дней.

При появлении первых признаков болезни следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Предупреждение пассажиров организовано через РЖД, авиакомпании и аэропорты вылетов.

Напомним, обязательную самоизоляцию для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга ввели в нескольких регионах страны. По данным на 15 апреля, в Москве заболели 1,7 тыс. человек, в Московской области – 272, Петербурге – 130. По последним данным, за сутки в Москве от коронавируса умерли семь человек с хроническими заболеваниями. Почти половина заболевших москвичей моложе 45 лет.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vveli-karantin-dlya-priezzhayuschih-iz-Moskvy-i-Peterburga_125765.html