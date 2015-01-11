В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции жителям Озерского городского округа рекомендуется воздержаться от посещения храма в предпасхальные и пасхальные дни, пока не будут сняты введенные ограничения.

Озерский храм Покрова Пресвятой Богородицы проведет онлайн-трансляцию Пасхального богослужения в социальной сети «ВКонтакте», на странице храма: https://vk.com/oz_prihod Начало трансляции ориентировочно в 00 часов 19 апреля (с субботы на воскресенье). Расписание богослужений также размещено на странице храма «ВКонтакте».









http://www.ozerskadm.ru