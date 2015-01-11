В России приостановили вакцинацию детей и взрослых

В России приостановили плановую вакцинацию и иммунизацию по показаниями – прививки будут ставить только новорожденным.

Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, сообщил порталу «Будущее России» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Полагаем целесообразным рекомендовать региональным Оперативным штабам принимать решения о временном приостановлении плановой иммунизации детского населения в рамках Национального календаря исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации», – говорится в письме Минздрава РФ.

При принятии решения о продолжении вакцинации для минимизации воздействия COVID-19 Минздрав считает необходимым заранее информировать население о времени проведения прививок, обеспечив предварительную запись.

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-priostanovili-vaktsinatsiyu-detey-i-vzroslyh_125779.html