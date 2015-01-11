Рассмотрение иска экс-губернатора Дубровского к Челябинскому УФАС отложено из-за коронавируса

Арбитражный суд Челябинской области отложил до 27 мая предварительное заседание по иску бывшего южноуральского губернатора к региональному Управлению Федеральной антимонопольной службы – Борис Дубровский оспаривает решение УФАС об ограничении конкуренции в период мусорного коллапса в 2018 году.

Заседание было назначено на 16 апреля 2020 года. Однако в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса судебные заседания проходят только по делам безотлагательного характера или тем делам, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие не признано судом обязательным.

«С учетом изложенного суд определил отложить предварительное судебное заседание на 27 мая 2020 года на 10.00», – говорится в определении судьи.

Ответчику предписано представить письменный отзыв с документальным и нормативным обоснованием доводов, копию отзыва направить истцу в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. Доказательства исполнения данного требования представить в суд.

Напомним, правительство Челябинской области, ООО «Центр коммунального сервиса» и Дубровский в начале февраля подали исковые заявления, оспаривающие решения комиссии УФАС о наличии в период мусорного коллапса в Челябинске сговора, ограничившего доступ игроков на рынок услуг по обращению с отходами. Напомним, в этот период (сентябрь-октябрь 2018 года) мэрия Челябинска объявляла режим ЧС из-за скопления мусора во дворах.

https://dostup1.ru/society/Rassmotrenie-iska-ex-gubernatora-Dubrovskogo-k-Chelyabinskomu-UFAS-otlozheno-iz-za-koronavirusa_125782.html