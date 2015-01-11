В Челябинской области у работников супермаркетов начали брать анализы на коронавирус

16 апреля на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заместитель губернатора Челябинской области сообщил, что у сотрудников торговых сетей начали брать анализы на коронавирус.

По поручению губернатора Челябинской области для противодействия распространения эпидемии коронавируса в регионе начали тестировать сотрудников торговых сетей.

"Эту работу проводит министерство здравоохранения. Анализы берутся у сотрудников торговых сетей. Все они будут обследованы. Знаю, что пробы взяли уже у работников "Ленты". Кроме того, во всех торговых залах во всех торговых сетях размещена информация о соблюдении социальной дистанции, проводится постоянная обработка", - сообщил Сергей Сушков.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что тесты на коронавирусную инфекцию пройдут работники самых контактных профессий. Медицинское тестирование каснется представителей профессий, которые контактируют с большим количеством людей. Кроме полицейских и врачей, работа с которыми уже проводится, речь идет о кассирах торговых сетей, курьерах, сотрудниках интернатов для престарелых, детских домов, учреждений системы ГУФСИН.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-u-rabotnikov-supermarketov-nachali-brat-analizy-na