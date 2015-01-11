Охотиться в Челябинской области будет запрещено до мая

В Челябинской области переносится весенний сезон охоты. Охотиться на юге региона должна была начаться 18 апреля, в других частях области — 25 апреля. В условиях введения режима обязательной самоизоляции запрет на охоту в регионе продлили до 5 мая. Подобный запрет ввели в 45 субъектах Российской Федерации.
Как только будет отменен режим самоизоляции, возобновится выдача разрешений на охоту.
Напомним, что охота — не является веской причиной для выхода из дома. Выходить можно только при острой необходимости. Кроме того, садоводы могут отправиться в сады и на дачи, обязательно на личном автомобиле или на такси.