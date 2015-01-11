Нарушителей режима самоизоляции на Южном Урале будут фиксировать камеры

С 20.00 17 апреля в Челябинской области граждан, передвигающихся на транспортных средствах, начала фиксировать система фотовидеофиксации административных правонарушений.

При проверках будут устанавливаться водители, при выявлении нарушений режима самоизоляции они будут привлекаться к административной ответственности.

За невыполнение правил поведения при введении режима самоизоляции предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 тыс., на предпринимателей без образования юридического лица – от 30 до 50 тыс., на юридических лиц – от 100 до 300 тыс.

Если в случае нарушения режима самоизоляция заразились или умерли люди, ответственность ужесточается. К административной ответственности за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности прежде всего привлекаются нарушители общественного порядка.+

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Челябинской области действует до 30 апреля.

https://dostup1.ru/society/Narushiteley-rezhima-samoizolyatsii-na-Yuzhnom-Urale-budut-fixirovat-kamery_125828.html