В Челябинской области возобновят работу МФЦ

С 20 апреля в многофункциональных центрах Челябинской области возобновляется прежний режим работы.

При обращении в МФЦ рекомендуется надевать защитную маску и перчатки, пользоваться антисептическими средствами, соблюдать дистанцию 1,5 метра.

В соответствии с Указом президента, паспорт гражданина РФ, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно признаются на территории Российской Федерации действительными, а для граждан, достигших в данный период возраста 14 лет и не получивших паспорта, основным документом являются свидетельство о рождении или загранпаспорт.+

С перечнем документов, необходимых для получении госуслуг, можно ознакомиться на сайте ГУ МВД по Челябинской области (74.мвд.рф) в разделе «Государственные услуги», а также на официальном сайте Многофункционального центра (mfc74.ru). Телефоны для справок: 8(351) 239-09-65, 239-10-08.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vozobnovyat-rabotu-MFTs_125830.html