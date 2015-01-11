Дачный период. Синоптики рассказали о погоде на майские праздники

Несмотря на то, что празднование празднование Дня Победы было отменено, и о погоде, казалось бы, незачем волноваться, некоторые россияне самоизолировались от вируса на своих дачах. Для них синоптики составили прогноз погоды на первые майские деньки.

Так как климат в России достаточно переменчив, говорить о наиболее точном прогнозе пока рано, но синоптики проанализировали данные прошлых лет и передвижение атмосферных фронтов, так что уже можно примерно узнать, чего ожидать.

Итак, в мае почти на всей территории Урала будет достаточно тепло. В Челябинской области в первые две недели средняя температура воздуха составит +15… +17 градусов.

В промежутке с 1 по 10 мая также возможны дожди, однако они будут непродолжительными и слабыми. Так, 2 мая, эксперты прогнозируют небольшой дождь и температуру воздуха +13 градусов. Однако вскоре распогодится, столбики термометров быстро поползут вверх, и к 11 числу можно ждать летней жары в +20 С.

Также по информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в начале месяца, 4 мая, Землю может настигнуть ощутимая магнитная буря. У людей с метеозависимостью возможны недомогания, перепады настроения и повышенное артериальное давление. За несколько дней до 4 числа лучше исключить серьезные физические нагрузки, беречь нервы и не переедать. Эти рекомендации помогут легче пережить влияние солнечного ветра.

Кстати, в древности месяц май называли травнем и в народном календаре отмечено много примет, связанных с погодой в мае. Чаще всего по ним строили прогноз будущего урожая.

Так, например, считалось, что частые дожди и туманы в мае сулят плодородный год, а если начало месяца теплое – то в конце мая будут холода.

https://www.cheltv.ru/dachnyj-period/