Мамы против вируса. Должен ли ребенок носить маску во время пандемии COVID-19

В считанные недели из-за пандемии коронавируса многие люди осознали необходимость носить тканевые маски, когда покидают дом, и стали серьезнее относиться к социальному дистанцированию.

Мы осторожно выходим на улицу, чтобы купить продукты или вынести мусор. Однако бывают случаи, когда маска необходима ребенку, например, если нет возможности оставить его одного дома во время похода к врачу или в аптеку.

Рекомендация носить маски, конечно, касается детей. Это защита ребенка от коронавируса. Маска помогает предотвратить распространение болезни. Дети часто переносят вирус, не проявляя симптомов, и являются его распространителями.

«У детей гораздо больше шансов быть асимптотическими или предсимптомными носителями, поэтому в дополнение к мытью рук попросите их не облизывать вещи, и во время выхода на улицу прикройте малышу лицо маской», – рекомендует доктор Дебора Гильбоа.

Но есть важный момент. Специалисты Центра контроля за болезнями обращают внимание на то, что дети до двух лет не должны носить маски, поскольку в этом возрасте велик риск удушения.

Что касается детей постарше, то врачи советуют родителям внимательно следить за поведением и состоянием ребенка, особенно если он находится в автомобильном кресле или коляске.

Специалисты говорят, что ребенку можно привести в пример велосипедный шлем, его нужно носить, чтобы не получить травму. Шлемы неуклюжи и неудобны, но очень необходимы.

К тому же защиту можно сделать яркой и забавной. Маска может быть ярко-розовой со смешным изображением. Можно позволить ребенку самому украсить ткань, например маркерами, или нарисовать героев мультфильмов.

Чтобы приучить ребенка к ношению маски, достаточно выполнить несколько нехитрых действий:

Наденьте маску на себя

Затем посмотрите с ребенком в зеркало, поговорите о масках (сделайте селфи с маской)

Наденьте маску на любимую куклу ребенка

Покажите фотографии других детей в масках

Нарисуйте маску на любимом книжном персонаже

Ну и помните, что после ношения маску необходимо обработать, прежде чем ребенок сможет надеть ее вновь.

https://www.cheltv.ru/mamy-protiv-virusov/