Информация на 20 апреля: в Озерском городском округе заболевших коронавирусом нет

На 20 апреля в округе заболевших коронавирусной инфекцией и носителей COVID-19 не выявлено. На домашнем карантине находится 3 человека, снято с учета по карантину 347 жителей Озерска.

Согласно распоряжению Правительства Челябинской области от 16.02.2020 № 239-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области» от 18.03. 2020 № 146-рп граждане, прибывающие на территорию Челябинской области должны из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны со дня прибытия соблюдать режим изоляции по месту жительства или месту пребывания на срок 14 календарных дней. Прибывшие на территорию Озерского городского округа должны сообщить о себе по круглосуточному телефону 002.

При появлении респираторных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом по телефону.

Напомним, нарушение санитарных правил при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период ввода ограничительных мероприятий повлечет наложение штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

По информации регионального Министерства здравоохранения, в Челябинской области количество заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день - 97 человек.

Призываем всех жителей Озерского городского округа соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания без исключительной необходимости (обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, выноса бытовых отходов вблизи места жительства).

Берегите себя и своих близких.

Оставайтесь дома и помните, что нет ничего лучше, чем заниматься профилактикой болезни, нежели лечить болезнь и ее последствия. От вашего выбора сегодня может зависеть чья-то жизнь.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42687/