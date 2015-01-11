В Челябинской области 107 человек заразились COVID-19

На утро 21 апреля в Челябинской области подтверждено 107 случаев заболевания COVID-19 – прирост за сутки составил 10 пациентов.

Из подтвержденных 38 пациентов выздоровели и выписались из больниц. Умер один человек. Это 66-летний пациент, он страдал онкологическим заболеванием, скончался 20 апреля.

На госпитализации остается 68 человек: Ашинский район – 2, Бреды – 1, Верхний Уфалей – 4, Златоуст – 8, Катав – Ивановский район – 1, Кизильский район – 2, Копейск – 1, Коркинский район – 1, Красноармейский район – 2, Магнитогорск – 18, Миасс – 1, Сосновский район – 1, Трехгорный – 2, Троицкий район – 1, Уйский район – 1, Челябинск – 17, Чебаркульский район – 1, другие субъекты РФ – 4 человека.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-107-chelovek-zarazilis-COVID-19_125878.html