Поддержим озёрский бизнес!

Дорогие жители Озерска! Малый бизнес в России переживает сейчас трудные времена. Это коснулось и малого бизнеса нашего закрытого города, граница не может защитить от этих трудностей, у нее другая задача.

Мы прекрасно понимаем, что влиять на ситуацию мы не можем, но в наших силах оказать моральную поддержку и поблагодарить тех людей – предпринимателей Озерска за то, что они делали, делают и будут делать для нашей комфортной жизни в Озерске. Обеспечивают нас продуктами питания и непродовольственными товарами, лекарствами, оказывают нам различные услуги, организуют наш досуг и обслуживают нас в кафе и ресторанах. В этот период многие предприниматели, особенно самозанятые, остались один на один со своими проблемами, у них нет начальника, который примет решение и возьмет на себя ответственность. У них есть только мы – их клиенты. Сейчас многие предприниматели вынужденно остановили свою работу и остались без доходов, снизились зарплаты и их сотрудников. Кризис закончится, но не все смогут возобновить свою работу. Это негативно скажется на конкуренции, а соответственно, на качестве и стоимости товаров и услуг. В любой системе есть отклонения и здесь проблем хватает: серые заплаты и нечестная конкуренция, но мы говорим о той части белого бизнеса, которой тоже это мешает.

Малый бизнес во всем мире – это не про деньги, а про занятость! Сколько миллионов предпринимателей обеспечивают свою занятость и обеспечивают работой других людей, платят налоги. В сфере малого бизнеса работает более 20% трудоспособного населения Озерска, это наши друзья, родные и близкие.

Наш проект «Любимый город» при поддержке Рекламного агентства МАКСИМА + решил поддержать малый бизнес Озерска и запустить акцию #ЯПОДДЕРЖИВАЮБИЗНЕСОЗЕРСКА.

Каждый житель Озерска может принять участие в этой акции и вот как это сделать:

- Сделайте репост этой записи и закрепите на своей странице до окончания акции

- Установите наше приложение «Любимый город» https://lyubimiigorod.ru/app/5d8de3ec6838c

- Расскажите своим знакомым предпринимателям, друзьям и родственникам о нашей акции в приложении «Любимый город»

- Найдите в приложении свой любимый магазин, кафе, салон красоты или предприятие в других категориях и добавьте его в избранное. Сделать это просто - поставьте сердечко в профиле предприятия.

Если вы не нашли свое любимое предприятие, отдел или магазин в приложении – просто напишите в комментарии к этой записи о нем, можете прикрепить ссылку на страницу в социальных сетях, и мы добавим его в справочник. Если у вас возникнут какие то трудности с голосованием – пишите в комментарии к этой записи.

Акция будет действовать до 31 мая, а если режим самоизоляции продлится - мы продлим срок акции.

По результатам акции мы подведем итоги по каждой рубрике справочника и определим победителей. Победителями в каждой рубрике станут те предприятия, которые наберут наибольшее количество сердец. Победители получат год бесплатного размещения в справочнике по коммерческому пакету «Бизнес».

Об участниках акции мы тоже не забыли и по ее окончании разыграем 5 сертификатов «Остров сокровищ» по 1000 рублей.

У каждого из нас есть свои любимые магазины, салоны красоты, рестораны и другие предприятия. Подарим им свои сердца и покажем, как они важны для нас!

Мы надеемся на то, что к нашей акции присоединятся и другие предприниматели Озерска с предложением взаимной помощи своим коллегам - предпринимателям. Если у вас есть идеи по оказанию помощи или интересному предложению, вы можете опубликовать пост в нашей группе. Вместе нам будет легче пережить это трудное время.