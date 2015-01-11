Информация на 21 апреля: в Озерском городском округе заболевших коронавирусом нет

В Озерском городском округе на домашнем карантине находится 22 человека. Заболевших коронавирусной инфекцией и носителей COVID-19 не выявлено.

Напоминаем, граждане, прибывающие на территорию Челябинской области из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области воздушным и железнодорожным транспортом, обязаны со дня прибытия соблюдать режим изоляции по месту жительства или месту пребывания на срок 14 календарных дней. Прибывшие на территорию Озерского городского округа должны сообщить о себе по круглосуточному телефону 002.

При появлении респираторных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

В связи с эпидемиологической ситуацией сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно со специалистами МРУ № 71 ФМБА РФ регулярно проводят проверку торговых точек, предприятий и организаций по соблюдению санитарных норм. В целом режим ограничений соблюдают все предприятия и организации: работники обслуживают население в масках и перчатках, регулярно дезинфицируют поверхности, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Призываем всех жителей Озерского городского округа соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания без исключительной необходимости (обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, выноса бытовых отходов вблизи места жительства).

Берегите себя и окружающих.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42693/