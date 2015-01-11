Ежемесячную выплату семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал можно оформить в МФЦ

С 20 апреля 2020 года Многофункциональный центр «Мои документы» в Озерске начал прием заявлений по предоставлению ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал.

Ежемесячная выплата осуществляется в апреле-июне 2020 года лицам, проживающим на территории РФ и имеющим или имевшим право материнский (семейный) капитал, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство РФ.

Заявитель вправе обратиться лично или через уполномоченного представителя в МФЦ независимо от своего места жительства (пребывания) или фактического проживания до 1 октября 2020 года.

Для получения данной услуги необходим документ, удостоверяющий личность.

Заявителю для заполнения заявления также понадобятся достоверные данные свидетельства о рождении ребенка, СНИЛС, реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

Заявление рассматривается территориальным отделением ПФР в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления в ПФР.

В предоставлении государственной услуги может быть отказано Пенсионным Фондом в следующих случаях:

1. если право возникло после 1 июля 2020 года.

2. если с заявлением обратилось лицо, не имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

3. лишение (ограничение) гражданина родительских прав в отношении ребенка (детей).

4. смерть ребенка (детей), в связи с рождением которого (которых) возникло право на ежемесячную выплату.

5. предоставление недостоверных сведений.

Обращаем внимание!

Услуга также доступна для получения через Личный кабинет Пенсионного фона РФ в разделе «Материнский (семейный) капитал». Для этого необходимо зайти в личный кабинет ПФР с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте МБУ «МФЦ»: http://mfcozersk.ru, по телефону МБУ «МФЦ» 2-01-10, или обратиться за консультацией непосредственно к специалистам МФЦ по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, первый этаж, а также по телефону ГУ ПФР в гор. Озерске 5-61-86.

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