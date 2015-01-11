На Южном Урале умерла вторая пациентка с коронавирусом

В Челябинской области зафиксирован второй случай смерти пациента с коронавирусом – это пациентка из Златоуста, страдавшая онкологическим заболеванием.

По данным сайта коронавирус74.рф, в Златоусте 78-летний пациентка находилась в тяжелом состоянии с пневмонией. Примечательно, что она не выезжала за пределы региона и не контактировала с больными.

Первая в регионе смерть от коронавируса была зафиксирована 20 апреля. Скончался 66-летний мужчина с онкологией. Он приехал из Москвы, из столичного учреждения был выписан как паллиативный больной.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-umerla-vtoraya-patsientka-s-koronavirusom_125916.html