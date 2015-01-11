Ветер до 21 м/с, мокрый снег – в Челябинской области хозяйничает атмосферный фронт

В ближайшие двое суток погоду на Южном Урале будет определять область низкого давления – атмосферный фронт уже проявил себя дождями и резким порывистым ветром, неблагоприятный прогноз продлен на 23 и 24 апреля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в конце рабочей недели на территории региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы юго-западного ветра могут достигать 21 м/с.

«В связи с неблагоприятным прогнозом повышается вероятность возникновения природных пожаров. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах», – предупреждает оперативный штаб регионального МЧС.

Кроме того, в связи с прошедшими и ожидаемыми осадками возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек.

Также 23 апреля в восточных и северо-восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

https://dostup1.ru/society/Veter-do-21-ms-mokryy-sneg--v-Chelyabinskoy-oblasti-hozyaynichaet-atmosfernyy-front_125936.html